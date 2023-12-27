TOKİ'den büyük fırsat! 24 ilde açık artırmayla arsalar satışa çıkıyor! İşte ödeme şartları...
Son dakika haberi | Son dönemde en büyük yatırım araçlarından olan arsa satışlarıyla ilgili TOKİ de liste yayınladı. Buna göre TOKİ, 24 ilde toplam 229 arsayı açık artırma usulü ile satışa koydu. Arsalara konut, ticarethane ve turizm tesisi gibi yapılar yapılabilecek.
TOKİ 24 ildeki 229 arsayı 28 Aralık 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. Ayrıca 1 adet resmi kurum alanı kiralaması yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ildeki 229 arsayı açık artırmayla satışa sundu.
AÇIK ARTIRMA, 28 ARALIK 2023 TARİHİNDE OLACAK
Muhammen bedeli 4.674.424.547 TL olan yaklaşık 1.418.364 m2 büyüklüğündeki; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova'da bulunan 229 arsa, açık artırmayla satılacak.
Açık artırma, 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.
Müzayede Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve TOKİ Küçükçekmece İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.
KDV'DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADE
Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.
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