TOKİ’den büyük fırsat! 24 ilde açık artırmayla arsalar satışa çıkıyor! İşte ödeme şartları...

Açık artırma, 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak.

Müzayede Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve TOKİ Küçükçekmece İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.