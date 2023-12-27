Sosyal yardım paraları ne kadar oldu? 2024 ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları kaç TL? Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

2024 yılına günler kala sosyal yardım alan vatandaşlar, asgari ücret ve sosyal yardım ödemelerindeki artışları merak ediyor. 2024 yılının sosyal yardım ödemeleri ve asgari ücret için beklenen zam oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Başkan Erdoğan ile bir görüşme yapacak. Peki, Sosyal yardım paraları ne kadar oldu? 2024 ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları kaç TL? İşte detaylar!