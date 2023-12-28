En düşük-en yüksek 2024 muhtar maaşı kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile muhtar maaşları ne kadar olacak?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte muhtar maaşları da göz önünde bulundurularak güncelleniyor. 2023 yılında en çok araştırılan maaşlar arasında yer alan muhtar maaşları, memur, emekli ve asgari ücretle çalışanlara yapılan zamlarla birlikte 2024 yılında da önemli bir konu olmaya devam edecek. Peki, asgari ücret zammı ile muhtar maaşları ne kadar olacak? En düşük-en yüksek 2024 muhtar maaşı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!