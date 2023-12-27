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2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? 2024 yeni maaşlar! Zamlı ödemeler ne zaman yatar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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2024 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? 2024 yeni maaşlar! Zamlı ödemeler ne zaman yatar?

Asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken evde bakım aylığı alanlar da maaşlarına gelecek zammı şimdiden merak etmeye başladı. Evde bakım maaşları memur maaş zammına indeksli bir şekilde yükseliyor. İşte 2024 evde bakım maaş tablosu…

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