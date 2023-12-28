Et ve Süt Kurumu harekete geçti! Et fiyatlarını frenleyecek hamle

18 Ekim'de 347 TL olan besi yemi 1 Aralık'ta 371 TL'ye, 21 Aralık'ta ise 416 TL'ye yükseltti. Diğer yandan son 1.5 ay içinde saman fiyatında bir artış yaşanmazken, yonca ve slaj fiyatları da yükseldi. Yonca fiyatı bir buçuk ayda 7.25 liradan 8.5 liraya çıktı. Slaj fiyatı da 2 liradan 3.25 liraya yükseldi. Son bir ay içinde artan yem maliyetleri gerekçesiyle et üreticileri 230 TL olan karkas etin kilogram fiyatının artırılmasını talep etti.