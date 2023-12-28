Euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Alış - satış fiyatı! 28 Aralık 2023 güncel döviz kuru...
"Euro, dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Serbest piyasada son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. 28 Aralık tarihinde Euro alım ve satımı düşünen yatırımcılar, döviz bürolarına gitmeden önce güncel bilgiler edinmek amacıyla fiyatlar konusunda araştırmalar yapıyor. İşte bugünkü Euro ve dolar fiyatları 2023!
28 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU!
💸DOLAR
Dolar, önceki kapanışını 29.3669 TL'den yaparak günü başlattı.
Şu an itibariyla Dolar/TL kuru, alış fiyatı 29.3616 TL, satış fiyatı ise 29.3723 TL seviyelerinden işlem görüyor. Doların Türk lirası karşısındaki değeri, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor.
💸EURO
Euro ise yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayarak günü yukarı yönde tamamladı.
Bir önceki kapanışını 32.7782 TL'den yapan Euro, şu anda 32.7526 TL alış ve 32.8039 TL satış fiyatına sahip. Euro/TL kuru da dolar gibi piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak anlık olarak güncelleniyor.
28 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU!
💸Dolar, altın, Euro anlık durum!
PİYASALARDA SON DURUM NE?
Dün en düşük 18,6399 ve en yüksek 18,7998 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, günü 18,6795'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 18,7160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,9360'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 22,5580'den satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,0650 seviyesinde hareket ediyor.
Analistler, küresel piyasaların, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.
Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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