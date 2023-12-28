Euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Alış - satış fiyatı! 28 Aralık 2023 güncel döviz kuru...

💸EURO

Euro ise yüzde 0.41'lik bir değişim yaşayarak günü yukarı yönde tamamladı.

Bir önceki kapanışını 32.7782 TL'den yapan Euro, şu anda 32.7526 TL alış ve 32.8039 TL satış fiyatına sahip. Euro/TL kuru da dolar gibi piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak anlık olarak güncelleniyor.