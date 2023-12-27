Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Başkan Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Peki 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Başkan Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Peki 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunuyor. Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.
Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz."
SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET ORANLARI
2023 Temmuz-Aralık arası 11 bin 402 TL
2023 Ocak- Temmuz arası 8 bin 506 TL
2022 Temmuz Aralık arası 5 bin 500 TL
2022 Ocak-Temmuz arası 4 bin 253 TL
2021 2 bin 825 TL
2020: 2.324 TL
2019: 2.020 TL
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- Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
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