Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz."

SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET ORANLARI