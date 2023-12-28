2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Yayımladığı Tebliğe Göre, yeni Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu. Peki, yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni miktarlar...