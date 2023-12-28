2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
"2024 yılında pasaport, yeni kimlik, ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 yılına sayılı günler kala, birçok alanda uygulanacak olan zamlar ve güncellemeler, Resmi Gazete'de yayınlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte netlik kazanmaya başladı. Yeni yılla birlikte, değerli kağıtlardan alınacak ücretler de belirlendi ve Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu.
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Yayımladığı Tebliğe Göre, yeni Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu. Peki, yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni miktarlar...
EHLİYET, PASAPORT, YENİ KİMLİK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2024?
Değerli kağıtlardan alınacak ücretlere yapılan yaklaşık yüzde 58,46'lık zam, 2024 yılında geçerli olacak yeni fiyatları belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğe göre, değerli kağıtlardan alınacak ücretlerde önemli bir güncelleme yapıldı.
İşte 2024 yılında geçerli olacak yeni fiyatlar:
➡Noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye
➡Protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye
➡Pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye
➡Kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye
➡Sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye
➡Banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.
Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
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- 2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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