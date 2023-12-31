Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 31 Aralık güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ 2024?

Sigarada ve tütün ürünlerinde vergi oranları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.

1 Ocak'tan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak sigaranın maktu vergi tutarı 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek. Sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek.

Yapılan bu vergi düzenlemesi, sigara ve tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde kullanılan oranları etkileyerek fiyatlar üzerinde de değişikliklere neden olabilir.

Sigara fiyatlarına henüz yeni bir zam uygulanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.