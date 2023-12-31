Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 31 Aralık güncel sigara fiyatları...
"Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yeni yıla yaklaşılırken, sigara ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılından itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
Yeni yıla sayılı günler kala, sigara ve tütün ürünlerinde uygulanan vergi oranlarıyla ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2024 yılından itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Peki, sigaraya zam gelecek mi ne zaman? İşte haberin detayları...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ 2024?
Sigarada ve tütün ürünlerinde vergi oranları değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.
1 Ocak'tan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Ancak sigaranın maktu vergi tutarı 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek. Sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek.
Yapılan bu vergi düzenlemesi, sigara ve tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde kullanılan oranları etkileyerek fiyatlar üzerinde de değişikliklere neden olabilir.
Sigara fiyatlarına henüz yeni bir zam uygulanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
➡En Ucuz Sigara: 45 TL
➡En Pahalı Sigara: 58 TL
Gelen zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 45 TL seviyesine çıkarken, en pahalı sigara fiyatı ise 58 TL'yi buldu.
SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI
Anne Karnında Başlayan Zararlar: Sigara içen annelerin bebekleri anne karnında sigaraya maruz kaldıkları için zeka geriliği riski taşıyabilir.
Solunum Sistemi Hastalıkları: Sigara, zatürre, bronşit ve astım gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilir.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Sigara, KOAH'ın başlıca nedenlerinden biridir. Akciğer fonksiyonlarını bozar.
Akciğer Kanseri: Sigara kullanımı, en sık görülen akciğer kanseri nedenidir.
Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir. Damar tıkanıklığı bu hastalıklar arasında öne çıkar.
Çeşitli Kanser Türleri: Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser türüne neden olabilir.
Sindirim Sistemi Hastalıkları: Sigara kullanımı sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir.
Oral Sağlık Sorunları: Diş sararmaları, diş eti hastalıkları, çürükler, diş kaybı ve ağız kokusu gibi oral sağlık sorunlarına sebep olabilir.
Cilt ve Tırnak Sorunları: Soluk, pürüzlü cilt görünümü, tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olabilir.
Kötü Koku: Sigara içen bireyler kötü koku oluşturabilir, bu da sosyal ilişkileri etkileyebilir.
İştah Azalması: Sigara içenlerin iştahı azalabilir, bu da vücut ağırlıklarının azalmasına neden olabilir.
Damar Tıkanıklığı ve Uzuv Kaybı: Damar tıkanıklığı, tedavi edilmezse uzuv kaybına yol açabilir.
Beyin Hücrelerinin Ölümü: Sigara, beyin hücrelerinin ölümüne neden olarak unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hafıza problemlerine sebep olabilir.
Koku Alma Duyusunun Azalması: Sigara, koku alma duyusunu azaltabilir.
Erken Menopoz ve Kısırlık: Sigara içmek, erken menopoza ve kısırlığa neden olabilir.
Göz Problemleri: Sigara kullanımı göz hastalıklarına ve hatta körlüğe sebep olabilir.
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