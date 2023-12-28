2024 DASK FİYATLARI: Zorunlu Deprem Sigortası ücreti ne kadar? DASK Poliçe prim ve bedeli hesaplama
"Zorunlu Deprem Sigortası ne kadar oldu 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. Türkiye genelinde deprem riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde zorunlu hale getirilen deprem sigortası prim ve hesaplama kriterlerinde değişiklikler yapıldı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları.
Deprem riskine karşı alınan önlemler kapsamında zorunlu hale getirilen deprem sigortası prim ve hesaplama kriterlerinde önemli değişiklikler içeren yeni bir tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu güncelleme, Zorunlu Deprem Sigortası'nın 2024 yılındaki prim ve hesaplama detaylarını belirliyor. İşte 2024 DASK fiyatları...
DASK SİGORTA KAPSAMI NEDİR?
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.
Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın,
infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.
DASK POLİÇE PRİM VE BEDELİ HESAPLAMA EKRANI
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
*31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
"Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL'den az olamaz."
➡MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan "640" ibaresi "1 milyon 272" şeklinde değiştirilmiştir.
➡MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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- 2024 DASK FİYATLARI: Zorunlu Deprem Sigortası ücreti ne kadar? DASK Poliçe prim ve bedeli hesaplama
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