Çalışan emekliye 5 bin TL! Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışan emeklilere müjdeyi verdi.
CUMA GÜNÜ HESAPLARDA OLACAK
Bakan Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM'DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte,böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi. SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.
Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.
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