Çalışan emekliye 5 bin TL! Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu: Yarın hesaplarda olacak

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi. SGK, ödeme takvimini açıklayacak. Hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.