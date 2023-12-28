Merkez Bankası duyurdu! Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Son dakika haberine göre Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar artışla 145 milyar 453 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 22 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 767 milyon dolar artarak 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|01.12.2023
|46.916
|93.233
|140.149
|08.12.2023
|46.864
|94.509
|141.374
|15.12.2023
|47.129
|95.399
|142.528
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...
- Yerel seçim ne zaman, kaç gün kaldı 2024? YSK belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
- Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...
- Sigaraya zam gelecek mi 2024? Yeni yılda ne kadar olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları...
- 2024 yılında hepsi değişiyor! Ehliyet, pasaport, yeni kimlik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- 2024 DASK FİYATLARI: Zorunlu Deprem Sigortası ücreti ne kadar? DASK Poliçe prim ve bedeli hesaplama
- Euro, dolar ne kadar, kaç TL oldu? Alış - satış fiyatı! 28 Aralık 2023 güncel döviz kuru...
- 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...
- Euro 2024 ne zaman başlıyor? Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 hangi ay başlayacak, nerede oynanacak?
- Tahta kaşıkları temizlemeden geçmeyin! Gizli tehlike sağlığınızı riske atıyor!
- Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi? Son durum ne?
- Asgari ücret açıklandı! 2024 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?