Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Gıda denetimlerinde 535 milyon lira ceza kesildi

İthal ürünlerin iç piyasadaki denetimine ağırlık vererek, bu yıl toplamda 3 bin 600 uygunsuz ürünün piyasada dolaşımını engellediklerini kaydeden Kacır, önümüzdeki dönemde de muayene ve denetim faaliyetlerine devam ederek üreticilerin haklarını korumaya devam edeceklerini bildirdi.

BAKAN YUMAKLI: FAALİYETLERİMİZ 3 ANA NOKTADA DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı da vatandaşın yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşması için 81 ilde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bakanlığının, 7'den 77'ye her tüketim maddesini denetlemekle yükümlülüğü olduğunu bildiren Yumaklı, "Bu nedenle piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde bakanlığımızın sorumluluğunun farkındayız ve omuzlarımızda bu sorumluluğu hissediyoruz. Ülkemizde en fazla piyasa gözetimi ve denetimi yapan bakanlık olarak faaliyetlerimiz 3 ana noktada devam ediyor. Bunlardan birincisi, halk sağlığımız için en çok önem verdiğimiz gıda maddeleri, gıdalarla temas eden madde ve malzemeler; yem, bitki koruma ürünleri ve veteriner tıbbi ürünler alanındaki denetimler. İkinci grupta, tarımsal üretim için girdiler ve bunların içerisinde en önemli 2 madde olan gübre ve tohum. Üçüncüsü ise tütün mamülleri ve etil alkol ile ilgili denetimler" diye konuştu.

"TOHUMLARIN YÜZDE 97'Sİ YURT İÇERİSİNDE ÜRETİLİYOR"

Gübre üretiminde 7 milyon 300 bin ton kurulu kapasitenin olduğunu kaydeden Yumaklı, şöyle dedi:

"Yurt içi arzla alakalı herhangi bir problemimiz yok. Bunların güvenliği noktasında denetimler yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. 2002 yılında 1700 olan denetim sayımızı 31 kat artışla 52 bin 162'ye çıkarmış durumdayız. Bu denetimlerin sonucunda, bu yıl şimdiye dek 195 uygunsuz ürün tespit ettik ve bu denetimlerde 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ülkemizdeki üretilen ve kullanılan tohumların yüzde 97'si yurt içerisinde üretiliyor. Bunu da gururla ifade etmek isterim. Bu konuda piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimiz sağlıklı ve etkin bir şekilde devam ediyor. Bu yıl tohumculukla alakalı 29 bin denetim gerçekleştirildi. 97 ülkeye tohum ihracatı yapıldı. Bu konuda ülkemiz net ihracatçı konumundadır. Dolayısıyla piyasada bununla ilgili herhangi bir major sorunla karşılaşılmadı."

"2024'TE ETİL ALKOL TAKİP SİSTEMİ'Nİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu kapsamda 7 bin 530 gıda görevlisinin 81 ilde 7-24 aralıksız denetim yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

21 yıl önce 39 bin olan denetim sayısının bugün itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştığını kaydeden Yumaklı, "2023 yılında bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirildi. 17 bin 652 uygunsuz işlem tespit edildi, 535 milyon liralık idari para cezası kesildi ve 243 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

Alkol denetimlerinin de yine kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden Yumaklı, "2024'ün ilk çeyreğinde 'Etil Alkol Takip Sistemi'ni devreye alacağız ki bu konu özellikle sahte içki üretiminde can kayıplarına bile sebep olan maalesef üzücü sonuçlar doğuran bir husus. Bu sistemle, yasa dışı alkollü içki ticaretiyle mücadele de önemli bir mesafe katedeceğiz" ifadelerine yer verdi.