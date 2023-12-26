ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...

İŞ ARAYANLAR DİKKAT!

Halen sosyal yardım programlarından yararlanıp çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor.

Bu kişilere işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Halen iş arama yardımı bin 140, işe yerleşme desteği 4 bin 471 lira.

Bu tutarlar da yeni asgari ücretle yükselecek. İş arama yardımı asgari ücret yüzde 40 artarsa bin 596, 45 artarsa bin 653, yüzde 50 artarsa bin 710 lira olacak. İşe yerleşme desteği de yüzde 40 artış halinde 6 bin 260, yüzde 45 artış olursa 6 bin 483, yüzde 50 artış yapılırsa 6 bin 707 liraya ulaşacak.

KİMLERİN TAZMİNATI ARTACAK?

Yeni ücretle asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatındaki artış da belli olacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor.

Asgari ücretlilerin mevcut ihbar tazminatı ise ödeme 2 haftalık ise 5 bin 273, 4 haftalıksa 10 bin 547, 6 haftalık ise 15 bin 820, 8 haftalık ise 21 bin 94 lira. Bu tutarlar değişecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük kıdem tazminatı asgari ücret yüzde 40 artarsa 18 bin 637, yüzde 45 artarsa 19 bin 303, yüzde 50 artarsa 19 bin 969 liraya ulaşacak.