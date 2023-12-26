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Yılın son kabine toplantısı iptal edildi! Başkan Erdoğan temayül yoklamasına katılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Yılın son kabine toplantısı iptal edildi! Başkan Erdoğan temayül yoklamasına katılacak

Bugün yapılması planlanan Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı iptal edildi. Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleri ile ilgileneceği öğrenildi.

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