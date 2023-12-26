Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...

KIDEM TAZMİNATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye'de asgari ücretle çalışanların merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı, sadece maaşlarını değil, aynı zamanda kıdem tazminatlarını da doğrudan etkileyecek. Yapılacak olan zammın yüzdesine bağlı olarak kıdem tazminatları da değişiklik gösterecek.

Örneğin, bir yıldır çalışan asgari ücretli bir birey, asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak.

Aynı şekilde, 10 yıl çalışan bir asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek.