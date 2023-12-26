Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
"Yeni asgari ücret ne kadar olacak son dakika?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için geri sayım başladı. Çalışanların ve işverenlerin büyük bir merakla beklediği toplantıda, asgari ücret zammının ne kadar olacağı netlik kazanacak. Bu doğrultuda, yeni asgari ücret için konuşulan yüzde 50 zam oranı, 17.103 TL gibi bir rakamı işaret ediyor. İşte masadaki rakamlar!
"Asgari ücret zammı açıklandı mı son dakika?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için geri sayım başladı. 2024 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret rakamları, yapılacak bu toplantı sonrasında netlik kazanacak. Beklentilere göre, artış oranı yüzde 40'tan başlayarak yüzde 50'ye kadar uzanabilir. İşte %40, %45, %50 zam oranına göre hesaplamalar...
ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de katıldığı bir programda 2024 asgari ücret zammına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Erdem'in açıklamalarına göre, bu hafta içinde açıklanması beklenen asgari ücretin % 45- %50 artışla 16.500 ila 17.103 TL arasında bir seviyeye yükselebileceği öngörülüyor.
Faruk Erdem asgari ücret hakkında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:
"Aralık ayının son haftası emeklilik için prim satın alacaklar için de kritik tarih. Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yapacakların ödeyecekleri paralar brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor.
Aralık ayının sonuna kadar borçlanma başvurusunda bulunacak olanlar bu yılki asgari ücret üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek.
Ocak ayında başvuranlar ise yüzde 45-50 artması beklenen yeni asgari ücrete göre ödeme yapacak.
Bu da 70 bin lirayı bulan fazla ödeme anlamına geliyor. O yüzden bu hafta sonuna kadar başvurunuzu yapıp ödeme emrini beklemek size kazandıracak."
KIDEM TAZMİNATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Türkiye'de asgari ücretle çalışanların merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı, sadece maaşlarını değil, aynı zamanda kıdem tazminatlarını da doğrudan etkileyecek. Yapılacak olan zammın yüzdesine bağlı olarak kıdem tazminatları da değişiklik gösterecek.
Örneğin, bir yıldır çalışan asgari ücretli bir birey, asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 17 bin 438 lira, yüzde 55 zam gelirse 20 bin 791 lira kıdem tazminatı alacak.
Aynı şekilde, 10 yıl çalışan bir asgari ücretli yüzde 30 zamla 174 bin 380 lira, yüzde 55 zamla 207 bin 910 lira kıdem tazminatını hak edecek.
BU YIL "TEK ZAM" YAPILACAK
Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.
Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.
ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
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