İlk etapta 70 bin ev dönüşecek! Öncelik o ilçede | Yüzyılın dönüşüm hareketi başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü İstanbul'da açıkladığı büyük dönüşümde ilk etapta yüzde 100 anlaşması tamamlanan 70 bin ev dönüşecek. İstanbul'da kentsel dönüşüm sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü o ilçeden başlayacak.
Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için yüzyılın kentsel dönüşüm hamlesinde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.
İstanbul'da ise 600 bini acil, dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut bulunuyor. Olası deprem riskine karşı dönüşümü hareketlendirmek için çalışmalar devam ediyor.
Riskli yapıların hızla yenilenmesi için önemli teşvikler veriliyor. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini kendisi dönüştürebiliyor. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa hükümet her türlü desteği sağlıyor.
350 BİN KONUT YENİLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yeni yol haritasını açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut yenilenecek.
Rezerv alanlarda ise 400 bin konut yapılarak şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak. İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölümün dönüşecek.
Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek. Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak.
Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.
BAHÇELİEVLER İLK SIRADA
Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda.
Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek. Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı.
Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...
6 ADIMDA BAŞVURU REHBERİ
Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.
Yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki uygulamalarda olduğu gibi vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma süreci başlayacak.Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak.
Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.Binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte taşınma kira yardımı yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?
- Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
- Hatayspor Beşiktaş maç özeti | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Çorum Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çankırı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı? 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...