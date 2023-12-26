İlk etapta 70 bin ev dönüşecek! Öncelik o ilçede | Yüzyılın dönüşüm hareketi başladı

Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek. Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı.

Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...