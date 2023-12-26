Asgari ücret zammı belli oldu mu son dakika? Yeni asgari ücret brüt - net ne kadar, kaç TL olacak 2024?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapıldı.

Öte yandan toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde içinde yapılması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu son olarak yaptığı açıklamada asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.