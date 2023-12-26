Asgari ücret zammı belli oldu mu son dakika? Yeni asgari ücret brüt - net ne kadar, kaç TL olacak 2024?
"Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 yılına girerken, milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı konusu, toplumun genel gündemini oluşturuyor. Asgari ücret belirleme sürecindeki 3. toplantının tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Yeni asgari ücret brüt net ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
"Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 yılına girerken, milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı konusu, toplumun genel gündemini oluşturuyor. Asgari ücret belirleme sürecindeki 3. toplantının tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Yeni asgari ücret brüt net ne kadar olacak? İşte haberin detayları..
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapıldı.
Öte yandan toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde içinde yapılması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu son olarak yaptığı açıklamada asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.
Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.
Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.
➡Yüzde 40 zamlı:
◼Net ücret: 15.963,25 TL
◼Brüt ücret: 18.780,30 TL
İ◼şverene maliyeti: 22.066,86 TL
➡Yüzde 50 zamlı:
◼Net ücret: 17.103,49 TL
◼Brüt ücret: 20.121,75 TL
◼İşverene maliyeti: 23.643,06 TL
➡Yüzde 55 zamlı
◼Net asgari ücret: 17.673,60 TL
◼Brüt asgari ücret: 20.792,47 TL
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleniyor.
Komisyon, bu bağlamda aralık ayında belli tarihlerde biraraya geliyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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