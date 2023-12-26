150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis’ten geçti mi, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:

"Yaş şartı 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak"