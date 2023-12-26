150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?
"150.000 TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Evlilik hayallerini gerçekleştirmek isteyen çiftler için 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi verilecek. Evlilik kredisi başvuru şartları ve detayları ise konusu oluyor. İşte, 4 yılda geri ödeme şartı olan 150.000 TL faizsiz kredi hakkında son gelişmeler haberimizde...
Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası yeni evlenecek çiftler, faizsiz evlilik kredisi hakkında detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? İşte 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvurusu hhakında merak edilenler...
150 BİN EVLİLİK KREDİSİ BAŞLADI MI?
Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
Göktaş yaptığı açıklamada "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
Deprem Bölgesi Olma Şartı: Yeni evlenecek çiftlerde öncelik, deprem bölgesinde olan illerde yaşayanlara verilecek. Pilot uygulama olarak, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlandı.
Miktar ve Geri Ödeme Koşulları: Faizsiz evlilik kredisi tutarı 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Geri ödeme süreci ise toplamda 4 yıl olarak belirlenmiştir.
Pilot uygulama: Deprem bölgesinde olacak.
EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı:
"Yaş şartı 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak"
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- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?
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