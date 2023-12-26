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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IEA Başkanı Fatih Birol'u kabul etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IEA Başkanı Fatih Birol’u kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'da (OVP) makrofinansal istikrarı sağlamanın yanında yapısal dönüşüme de büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede mali disiplinin tesisiyle oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol'u Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel enerji piyasalarındaki son eğilimleri, yenilenebilir ve temiz enerjide Çin'in artan ağırlığını, COP28'de çizilen çerçeveyi ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi temel konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduk. Enerji alanındaki paradigma değişimlerine hazır olmayı çok önemsiyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin bu alanda rekabet gücünü artırmayı ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Program'ımızda, makrofinansal istikrarı sağlamanın yanında yapısal dönüşüme de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede mali disiplinin tesisiyle oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak."

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