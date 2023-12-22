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Ekonominin kalbi Turkuvaz'da atıyor! Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulundu

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atıyor! Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulundu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek enflasyonun tek haneye düşmesine ilişkin tarih verdi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

Büyümede dengelenme sağlanacak

Enflasyon 2026'da tek hane olacak.

Enflasyon kalıcı şekilde düşecek! Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var.

Bütçe açığı yüzde 6'nın altında olacak. Bir sonraki seneye borç kalmayacak.

Cari açık 2026'da yüzde 2 olacak! Önümüzdeki dönemde yüksek büyümeyi devam ettireceğiz.

Türkiye çok avantajlı bir noktada. Uluslararası fon akışı başladı

70 milyar TL'lik kredi alanı açtık.

Reformlar sayesinde büyüme potansiyelinde artış olacak.

Türkiye'nin risk primi daha da düşecek, fon akışı artacak.

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