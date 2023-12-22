Ekonominin kalbi Turkuvaz'da atıyor! Bakan Şimşek önemli açıklamalarda bulundu
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek enflasyonun tek haneye düşmesine ilişkin tarih verdi.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
Büyümede dengelenme sağlanacak
Enflasyon 2026'da tek hane olacak.
Enflasyon kalıcı şekilde düşecek! Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var.
Bütçe açığı yüzde 6'nın altında olacak. Bir sonraki seneye borç kalmayacak.
Cari açık 2026'da yüzde 2 olacak! Önümüzdeki dönemde yüksek büyümeyi devam ettireceğiz.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?
- Selahattin Ekicioğlu kimdir? CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Eyüp Kahveci kimdir? CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci kaç yaşında, aslen nereli?
- Ferdi Zeyrek kimdir? CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kaç yaşında, aslen nereli?