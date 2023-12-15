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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak" diyerek açıkladı! Dikkat çeken 2 trilyon dolar detayı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak diyerek açıkladı! Dikkat çeken 2 trilyon dolar detayı

İspanya'daki yatırım turunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi.

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