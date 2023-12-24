24 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2023 09:45
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.
Asgari ücrette karar zamanı ASGARİ ÜCRETTE KARAR ZAMANI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücrette karar zamanı!
Asgari ücrette karar zamanı!
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Bakan Şimşek’ten büyüme mesajı!
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı!
Sivas’ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Sivas'ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Her damlasında şehir ismi!
Her damlasında şehir ismi!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Gram için tarih verdi: Zirveleri göreceğiz
Gram için tarih verdi: Zirveleri göreceğiz
’’Enflasyon ivme kaybediyor’’
''Enflasyon ivme kaybediyor''
Turkuvaz Medya’da ekonomi zirvesi
Turkuvaz Medya'da ekonomi zirvesi
Daha Fazla Video Göster