Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN