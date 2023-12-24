Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon lira olan yabancı plakalı 15 lüks otomobil ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.
Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi.
Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu. Söz konusu otomobillerin toplam güncel piyasa değerinin 187 milyon lira olduğu anlaşıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu! Bu 5 burç ev hayaline sonunda kavuşuyor
- Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, kaç TL oldu?
- AÖL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuç tarihi...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
- AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Şampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!