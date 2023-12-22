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Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: 2022'de yüzde 67,8'e düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: 2022’de yüzde 67,8’e düştü

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2022 yılında enerjide dışa bağımlılığın yüzde 67,8'e düştüğünü bildirdi.

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