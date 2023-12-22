Kira zammı ile ilgili mahkemeden emsal karar! Eski kiracılara kötü haber geldi

Burada 'yüzde 25 kira sınırlaması adildir, değildir' şeklinde bir açıklama yok. Sadece yaşanan koşullardan dolayı yüzde 25 sınırı hiç dikkate alınmıyor, çünkü uyarlama davalarında yüzde 25'e tabi olma yok, emsallerine göre kira belirlenmesi anlamına geliyor. Burada mahkemenin bir karar verdiğini anlıyoruz.

Mahkemenin kararı yüzde 25'in adil olup olmaması değil, kirada adaletin yani birisi eski kiracı diye 4. yılda 4 bin TL kira alırken, yeni kiraya veren 20 bin TL kira alabiliyorsa buna mahkemenin el atması gerekir. Kira uyarlama davalarının 5 yıldan önceki dönemlerde de açılabileceğini söylemektedir. Bu karar oldukça yerindedir. Ancak karar yüzde 25 adildir, değildir ifadesini içermiyor."