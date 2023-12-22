Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı

Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor.

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