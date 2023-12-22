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Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 10:19
Türkiye asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken zincir marketlerde daha asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Vatandaş dün aldığı bir ürünü bugün aynı fiyata alamıyor.
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Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
Etiketlerde asgari ücret fırsatçılığı
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