Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz beklentisi ne yönde? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
Son dakika haberleri... Merkez Bankası, yılın son faiz kararı için Hafize Gaye Erkan liderliğinde bugün toplanacak. Alınacak olan faiz kararı yurt içi piyasaların yakın takibinde yer almaya devam ederken, dünyaca ünlü ekonomistler de 'TL' ve enflasyon ile ilgili dikkat çeken mesajlar paylaştı. Peki Merkez Bankası Aralık ayı faiz beklentisi ne yönde? Faiz arttırılacak mı? İşte faiz kararı beklenti anketi sonuçları ve ekonomistlerin yorumları...
Merkez Bankası'nın 2023 yılı son faiz kararını bugün açıklaması bekeleniyor.
Hafize Gaye Erkan liderliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıklayacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda faizi 500 baz puan arttırarak % 35 seviyesinden % 40 seviyesine yükselten Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını ne yönde vereceği merakla beklenirken, yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörürken Türk Lirası ve enflasyon konusunda çarpıcı yorumlarda bulundular.
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak.
ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.
KASIM 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayında % 35 olan politika faizini 500 baz puan arttırarak % 40 seviyesine yükseltmişti.
TCMB: SIKILAŞTIRMA ADIMLARI KISA BİR ZAMANDA DİLİMİNDE TAMAMLANACAK
Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.
TL REEL OLARAK GETİ SAĞLAYACAK
Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlayacağı döneme girildiğini ifade etti.
SOCİETE GENERALE: MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIM HIZINI YAVAŞLATACAK
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin son toplantıda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsattı. Buna göre parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti. Drimal, bankanın politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.
2024'ÜN SONUNDA YÜZDE 39'A KADAR İNECEK
TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.
"TL'DE ÇOK CAZİP BİR FIRSAT VAR"
In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmi olarak faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu açıklamasının eşlik edebileceğini dile getirdi. Nominal anlamda TL'de oldukça cazip bir carry trade fırsatının olduğunu kaydeden Matys, ancak reel anlamda bakıldığında TL'nin carry trade yatırımcıları için henüz yeteri kadar cazip olmadığını söyledi.
Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında nihayet zirveye ulaşıp düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlamasıyla aynı zamana denk gelebileceğini ifade etti.
KÜRESEL PİYASALARI 2024'TE NE BEKLİYOR?
Uluslararası ekonomistler, birçok gelişmiş ekonomide zirveye ulaşan faizlerin tam etkilerinin 2024'te büyümeyi baskılayacak şekilde hissedileceğini ve merkez bankalarının 2024 ortası itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağını öngörürken, merkez bankalarından keskin ve hızlı faiz indirimi beklemiyor.
Dünya ekonomisi 2023'ü tedarik zinciri sorunları, Çin'de beklenenden yavaş görülen toparlanma, yüksek enflasyon ve merkez bankalarının enflasyonu baskılamak için hızlı faiz artışına gittiği bir yıl olarak geride bırakıyor.
Özellikle gelişmiş ekonomilerde para politikasındaki sıkılaşma enflasyonun düşmesine yardımcı olurken, 2024 merkez bankalarının enflasyonu hedefledikleri seviyeye düşürme amacıyla "faizleri uzun süre ve yüksek tutmak" için hassas bir denge gözettikleri yıl olacak.
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