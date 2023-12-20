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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında detaylar belli oldu! 2024 yılından itibaren...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında detaylar belli oldu! 2024 yılından itibaren...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK), zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık azami prim artış oranında değişikliğe gidilmesini içeren bir yönetmelik yayınladı. Yapılan düzenlemeye göre, 2024 yılının ilk 4 ayı için zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Peki, zorunlu trafik sigortası ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

2024 yılına girilirken trafik sigortası prim oranlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan güncellemeyle, 2024 yılının ilk 4 ayı için öngörülen yüzde 5'lik prim artışı, ocak ayında geçerli olmak üzere yüzde 10'a çıkarıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan bu kararla birlikte, trafik sigortası prim artış oranlarındaki değişiklikler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI İÇİN YENİ KARAR!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yetkisini kullanarak zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5'lik azami prim artışının yüzde 10'a yükseltildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmişti.

Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

AZAMİ PRİM ARTIŞ ORANI YÜKSELDİ!

Peki, zorunlu trafik sigortası primleri yüzde kaç arttı?, "Fiyatlar nasıl değişti? tüm soruların yanıtını A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal verdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bugün aldığı kararla yüzde 5'lik artışı yetkisini kullanarak azami prim artış oranını yüzde 10'a yükseltti.

Yeni alınan karara göre, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapabilecekler.

ENDEKS NASIL HESAPLANACAK?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır." ifadeleri yer alıyor.

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