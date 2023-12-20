Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında detaylar belli oldu! 2024 yılından itibaren...

2024 yılına girilirken trafik sigortası prim oranlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan güncellemeyle, 2024 yılının ilk 4 ayı için öngörülen yüzde 5'lik prim artışı, ocak ayında geçerli olmak üzere yüzde 10'a çıkarıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan bu kararla birlikte, trafik sigortası prim artış oranlarındaki değişiklikler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...