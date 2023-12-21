Son dakika: TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Son dakika haberleri... Merkez Bankası politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekerken bir karar daha aldı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik referans orana üst sınır getirdi.
TCMB'nin internet sitesinde kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayınlandı.
Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.
Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak.
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye iş yerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan ediliyor.
Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde 10 fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.
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