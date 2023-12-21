Son dakika: TCMB’den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar

TCMB'nin internet sitesinde kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayınlandı.

Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.