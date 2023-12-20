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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret mesajı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten asgari ücret mesajı!

Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, "çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.

Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür.

Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

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