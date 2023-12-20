2024 asgari ücret zammında sona doğru! Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son 30 yılın en büyük zammı yolda mı? Taraflar ikinci kez masaya oturdu, 3. toplantı ne zaman? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar…
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Asgari ücrette son kulisler ne? İşte tüm detaylar…
Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:
İlk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı tabii ki bir merhaba toplantısı oluyor. Herkes kendi beklentilerini ortaya koydu. Bu sene de dört tane işçi kardeşimiz masadaydı ve kendi geçim sıkıntılarını aktardılar.
İkinci toplantıda artık rakamlar ortaya geldi. Ben ne istiyorum, sen ne istiyorsun rakamı değil ama, dört kişilik bir ailenin, bekar bir işçinin rakamı nedir gibi teklifler masaya geldi.
Son dört toplantıya bakıldığında bir uzlaşı oldu. Bu toplantıda artık teklif gelecek ve işçi ona karşı bir şey söyleyecek.
Son dört toplantıya baktığımız zaman bir uzlaşı oldu. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız burada katkısı ile gerçekleşiyor.
Bakış açımızı biraz değiştirmemiz lazım, asgari ücret bir geçim ücreti değil bu bir gösterge rakamı.
Komisyon diyor ki kardeşim bundan daha az rakam verme, ancak bunu da verme bunun üstünde ver. Bunu geçim ücreti olarak görürsek vatandaşta diyor ki, 16 bin TL'yi konuşuyorsunuz ama benim kiram 10 bin TL'den başlıyor.
2023 yılı boyunca enflasyon yaşadık. Hepimiz çarşıya pazara gidiyoruz. Bütün şirketler kendi ürün ve hizmetlerine enflasyon üstünde artış yaptılar. Kendilerini enflasyon karşısında korudular.
İSO'nun ilk 500'üne bak, ikinci 500'üne bak hepsinin karlılıkları enflasyonun üzerinde… Kim burada sıkıntıda dar ve sabit gelirli kesim.
İşverenler kendisini korudu, şimdi kazançları çalışanlar ile paylaşma zamanı. Çalışanınızı mutlu ederseniz verimi artar, verim artarsa üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesi artar ve herkes kazanır.
Asgari ücrette referans enflasyon, burada 6 aylık enflasyona bakılır. Bir hesaplama yaptım; yüzde 40-38 bandında o da 15 bin 735 TL oluyor. Bana sorarsanız masada 15 bin 735 TL'den başlayarak bir müzakere başlamalı. Eğer refah payı verilecekse bunun yüzde 40'ın üzerinde olması lazım.
Bana sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 40'ın altında bir asgari ücrete razı olmayacaktır. Dolayısıyla yüzde 40'ın üzerinde bir müzakere olacak.
Bu sene yıllık asgari ücret belirlenecek. Dolayısıyla biraz daha beklenti yükseliyor. Aldığımız para bizim alım gücümüze yansımayacaksa bir anlamı yok. Birinci öncelik enflasyonla mücadele.
UZMAN İSİM A HABER'DE RAKAM VERDİ
Ben Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bir yüzde 50'nin çıkacağını düşünüyorum.
Asgari ücretin altında rakam vermeleri için kayıtsız işçi çalıştırmaları lazım, bizim ülkemizde asgari ücretli biraz fazla. Biz de gizli kayıt dışılık dediğimiz bir olay var. Asgari ücretten göstermek elden maaşı vermek. Son dönemde özellikle denetimler artınca gizli kayıt dışılık biraz düştü.
Parayı elden veriyorlar, devletten vergi ve prim kaçırıyorlar. Vatandaşın hakkını yiyorlar. Öte yandan o işçinin geleceğini çalıyor. İleride alacağı emekli maaşı, tazminatı, iş görmezlik ödeneği, rapor parası vb. birçok şey düşüyor.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
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