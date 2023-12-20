2024 asgari ücret zammında sona doğru! Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Asgari ücrette son kulisler ne? İşte tüm detaylar…

Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İlk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı tabii ki bir merhaba toplantısı oluyor. Herkes kendi beklentilerini ortaya koydu. Bu sene de dört tane işçi kardeşimiz masadaydı ve kendi geçim sıkıntılarını aktardılar.