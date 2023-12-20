20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu! Yeni yıldan önce hesaplarda

Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu! Yeni yıldan önce hesaplarda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 10:44
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaştırılması planlanıyor. Ödeme de aylık tarihleri beklenmeden, hızla yapılacak…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu!
Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu!
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman?
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
2024 altın yılı mı olacak?
2024 altın yılı mı olacak?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
Asgari ücrette 2. toplantı bitti! İşte ilk açıklama
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
KAPANLI-1 kuyusunda sondaj başladı!
Daha Fazla Video Göster