Hesaplı emeklilikte son 2 hafta! Doğum borçlanmasında 1 günlük kazanç 51 bin lira
Asgari ücretteki artış borçlanma maliyetlerini artıracak. Prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olmak isteyenlerin iki haftası kaldı. Doğum borçlanmasında 1 günlük kazanç 51 bin lira olacak.
Çalışanlar, EYT kapsamında sigorta giriş tarihi tutup da primi, hizmet süresi eksik olanlar ucuza borçlanarak emekliliklerini öne çekebilir.
Asgari ücret görüşmeleri sürerken yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için iki haftalık süresi bulunuyor. Doğum borçlanmasında 1 günlük kazanç 51 bin lira olacak.
BU FIRSAT KAÇMAZ!
Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.
Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Temmuz ayından bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak.
154 BİN LİRAYA ÇIKACAK
Bugün itibarıyla 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak. Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken 1 Ocak itibarıyla ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak.
Askerlik borçlanmasında 1 günlük kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi. E-devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü içinden borçlanma yapılacak sekme seçilerek borçlanma yapılmak istenen tarih aralığı seçiliyor.
Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin bildirdiği adrese gönderilmek üzere pastaya veriliyor. Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor. Süresi içinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.
Borçlanma eksik prim gün sayısına katkı sağlarken emeklilik yaşını etkilemiyor. Yaşı doldurup prim günü eksik olanların emekliliğini erkene çekiyor. Kadınlar üç doğum için 6 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler emeklilik için borçlanılabiliyor.
BAĞ-KUR'DA TAMAMI SATIN ALINACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. İhya işlemi gerçekleşmiş ve borç ödendiyse sonrasında vazgeçilemiyor, ödenen prim de iade edilmiyor.
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