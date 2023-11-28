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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Ödeme ne zaman yapılacak? | Asgari ücrete zam oranı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 13:34
Çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin hazırlanan önerge AK Parti grubuna gönderildi. Asgari ücret tespit çalışmaları da aralık ayında başlıyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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