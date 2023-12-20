A101 2024 personel maaşları ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar kaç TL’ye yükselecek? İşte zamlı maaşlar…

A101 personel maaşları yeni asgari ücretle birlikte artacak. 81 ilde 12 binin üzerinden mağazası bulunan marketler zincirinin binlerce işçisi bulunuyor. Söz konusu işçilerin ise maaşları her yıl asgari ücrete oranla artış gösteriyor. Bilindiği üzere aralık ayının sonuna doğru yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücretin açıklanması ile birlikte A101'de maaşlarına beraberinde zam uygulayacak. İşte A101 2024 zamlı maaşları…