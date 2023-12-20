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Haberler Ekonomi Haberleri A101 2024 personel maaşları ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar kaç TL’ye yükselecek? İşte zamlı maaşlar…

A101 2024 personel maaşları ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar kaç TL’ye yükselecek? İşte zamlı maaşlar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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A101 2024 personel maaşları ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zammı ile yeni maaşlar kaç TL’ye yükselecek? İşte zamlı maaşlar…

12 binden fazla mağazası ile binlerce çalışasını bulunan A101 personel maaşları Asgari ücret zammı ile birlikte yükselecek. İşte asgari ücretin üzerinde maaş alan A101 personellerinin 2024 maaş tablosu...

A101 personel maaşları yeni asgari ücretle birlikte artacak. 81 ilde 12 binin üzerinden mağazası bulunan marketler zincirinin binlerce işçisi bulunuyor. Söz konusu işçilerin ise maaşları her yıl asgari ücrete oranla artış gösteriyor. Bilindiği üzere aralık ayının sonuna doğru yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücretin açıklanması ile birlikte A101'de maaşlarına beraberinde zam uygulayacak. İşte A101 2024 zamlı maaşları…

21 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, saç şekillendirici, mini fırın, epilasyon aleti, Saklama kabı uygun fiyattan satışta… 21 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ, MİNİ FIRIN, EPİLASYON ALETİ, SAKLAMA KABI UYGUN FİYATTAN SATIŞTA…

A101 ÇALIŞANLARI 2024 YILINDA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

A101 personellerinin maaşları asgari ücrete indeksli olarak hesaplanıyor. Mağaza çalışanları asgari ücret artı yüzde 15 fark alıyor. İşte A101 çalışanlarının 2024 maaşları…

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde asgari ücret net 15 bin 962 TL'ye yükselecek. A101 çalışanlarının hesabına ise 18.356 TL yatacak

Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi halinde asgari ücret net 16 bin 533 TL'ye yükselecek. A101 çalışanlarının hesabına ise 19.012 TL yatacak

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde asgari ücret net 17 bin 103 TL'ye yükselecek. A101 çalışanlarının hesabına ise 19.668 TL yatacak

Söz konusu maaş tablosu asgari ücret tespit komisyonun toplantıları sonrasında belirlenecek ve 2024 yılı yeni asgari ücretin Bakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri şube fark etmeksizin stabil olarak seyretmektedir. Mağaza saat 09.00'da açılır, 21.30'da kapanır. Hafta sonu için de aynı açılış ve kapanış saatleri geçerlidir.

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