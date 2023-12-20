Türkiye dünya liginde! Yenilenebilir enerjide büyük hamle





DEPOLANABİLECEK

Yenilenebilir üretimin depolanması için de sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin TOGG'un üretiminde kullanılacak lityum bataryanın ülke sınırları içinde üretilmesi için Bursa'da bir fabrika kuruldu. Bunun yanı sıra ASELSAN'ın da lityum pil üretimi için çalışmaları bulunuyor. Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni güneş ve rüzgâr santralleri lisanslarını depolama tesisi kurulması ön şartıyla vermeye başladı.



YEŞİL HİDROJENDE İLK ADIMLAR

Özellikle sanayi ve konut ısıtmada ön plana çıkan doğal gaz ve kömüre alternatif olarak da hidrojen ön plana çıkıyor. Hidrojen bugün çok sayıda ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde yer alıyor. EPDK tarafından sağlanan destekler yeşil hidrojen üretimine yönelik projeler hayata geçiriliyor. Bunun yanı sıra Konya'da kurulan Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü ve Temiz Enerji Teknolojileri Merkezi, yeşil hidrojen konusunda AR-GE faaliyetleri yürütürken yerli ve yabancı 16 paydaşın yer aldığı Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu ise "Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen vadisi" sıfatıyla hidrojenin hem üretilmesi hem de depolanması konusunda çalışıyor.