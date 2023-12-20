İstanbul-Ankara arasına dev proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: SHT ile 80 dakika
Son dakika haberine göre Meclis'te yapılan projeler hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasına yapılacak 'Süper Hızlı Tren' (SHT) projesi ile iki il arasındaki sürenin 80 dakikaya ineceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Maç 90 dakika, ama biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz. Süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Meclis'te hayata geçmesini planladıkları projeleri anlatan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek 'Süper Hızlı Tren Projesi'nin müjdesini verdi.
SÜPER HIZLI TREN PROJESİ İLE 80 DAKİKA SÜRECEK
Uraloğlu, görsellerle anlattığı 'Ankara- İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi' ile Ankara-İstanbul arasındaki mesafenin, bir maç süresinden bile kısa olacağına dikkati çekti. Uraloğlu, "Maç 90 dakika, Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz inşallah. 'Süper Hızlı Tren' ile bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
'SÜPER HIZLI TREN PROJESİ'NİN DETAYLARI
'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi' ile Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olan Ankara ile İstanbul arasında en hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacak. Ankara üzeri bağlantılı Konya, Sivas, Kayseri, Yüksek Hızlı Treni hatlarının yolculuk süreleri kısalacak. Ayrıca, demiryollarının şehirlerarası taşımacılıktaki payı artacak, ülke genelinde raylı sistem ağı genişleyecek, şehirlerarası lojistik maliyetler düşecek, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık iki şehri arasında ekspres ulaşım sağlanmış olacak.
'SÜPER HIZLI TREN' 350 KM HIZA ULAŞABİLECEK
'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni' Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak. Proje hattı; Ankara -İstanbul arasında 344 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek 'Süper Hızlı Tren' ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika yani 1 saat 20 dakika sürecek. Mevcut hızlı tren hattı da kullanılmaya devam edilecek.
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