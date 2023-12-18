Yeni asgari ücret için görüşmeler sürerken fırsatçılar iş başında! Artışı görmeden fiyat artırdılar

Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret. Asgari ücretin tespiti için görüşmeler sürerken, fırsatçı ev sahipleri artışı görmeden kiraları yükseltmeye başladı. Asgari ücrete artış bahanesiyle kontrat zamanını bile beklemeden zam talep eden ev sahipleri pes dedirtti.

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