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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonucu açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonucu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

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