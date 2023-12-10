Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş mesajlar: TL’deki kan kaybı durdu

TOGG'A İZİN

Kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız.