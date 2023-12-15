Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz memur emeklisi için zam oranı verdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradaki hadiseleri kınamak, durdurmak için Müslüman olmak veya Filistinli olmak gerekmiyor. Batı dahi birçok ülke bu konuda iyi bir imtihan veremedi. Bu olanlara 'ateşkes olsun' diyemeyen ülkeler olduğunu gördük. Buna sessiz kalanlar tarihlerine kara bir leke bırakacaklar. Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili yoğun bir çaba sarf ediyor.

Türkiye tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Bu kanı durdurmaya çalışıyor, ateşkes olsun diyoruz. Ateşkes de yetmez kalıcı barış istiyoruz. Müstakil bir Filistin devletinin oluşumu ile barış olabilir.

Bir taraftan da insani yardımlar yapıyoruz. Gerek ikili ilişkilerimizle gerek Mısır kanalı ile uçakla yardım gönderiyoruz. Ayrıca orada hastaları ülkemize getirmek gibi önemli inisiyatifler de aldık.