YTAK başvuruları başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli ekonomik program kapsamında çeşitli sektörlerin gelişimini desteklerle hızlandırmayı amaçlıyor. Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişim sağlaması, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırması, cari denge ve fiyat istikrarına katkı vermesi hedeflenen 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne (YTAK) başvurular 20 Aralık'ta başlıyor. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. YTAK Programı, 20 Aralık'tan itibaren çeşitli alanlarda iş yapan kişi ve kuruluşların projelerini uygulamalarına imkân sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, YTAK'a sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede YTAK'a vurgu yaparak, "Tüm sanayicilere açık davet: Şimdi yatırım zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

YTAK nedir?

Nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. Firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)"göz önünde bulundurularak, yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere YTAK tahsis edilecek. Azami 10 yıl vadeli kullandırılacak kredilerin faiz oranı yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirlenecek. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Kimler başvurabilecek?

Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabilecek. Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamayacak.