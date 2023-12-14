Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi bugün 3,77 değer kazandı

Yarın yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini belirten analistler, veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi ve konut satışlarının takip edileceğini aktardı.

Yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, New York Fed sanayi endeksi, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kapasite kullanımı, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışların izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.