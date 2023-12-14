Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
Çalışan emekliler ve çiftçi emeklilerine yönelik 5 bin TL ikramiye haberleri, bankalar arasında promosyon rekabetini başlattı. 2023 Aralık ayında güncellenen miktarlar, emekliler arasında büyük bir heyecan yaratırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki en yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel banka promosyon miktarları...
Emeklilerine duyurulan 5 bin TL ikramiye müjdesi gündemde yer almaya devam ederken, birçok banka, Aralık ayı itibarıyla ödeme miktarlarını yükseltti. Bu kapsamda, emeklilere özel olarak düzenlenen promosyon kampanyaları da maaşlarını ilgili bankalardan almaya taahhüt veren müşterilere çeşitli avantajlar sunmayı amaçlıyor. İşte güncel banka promosyon ödemeleri...
EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?
Temmuz ayında gerçekleşen zammın ardından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte, bankaların emekli promosyon ödemeleri hızla artış gösterdi. Yeni yıldan hemen önce bankalar da yeniden kampanya yarışına girmiş durumda. Emeklilere verilen promosyon 12.500 lirayı buldu.
ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.
Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.
Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
AKBANK PROMOSYON FIRSATI!
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara büyük avanantajlar sunuluyor. Bu özel kampanya kapsamında, 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon ve ek 2.000 TL chip-para ile toplamda 12.000 TL ödül fırsatı sunuluyor.
MAAŞ TUTAR ARALIĞI VE PROMOSYON MİKTARLARI
➡0 - 3.499 TL Maaş Alanlar: 3.000 TL SGK promosyonu + 3.000 TL ek promosyon = Toplam 6.000 TL
➡3.500 TL - 7.499 TL Maaş Alanlar: 3.500 TL SGK promosyonu + 3.500 TL ek promosyon = Toplam 7.000 TL
➡7.500 TL - 9.999 TL Maaş Alanlar: 4.500 TL SGK promosyonu + 4.500 TL ek promosyon = Toplam 9.000 TL
➡10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar: 5.000 TL SGK promosyonu + 5.000 TL ek promosyon = Toplam 10.000 TL
İŞ BANKASI
Başvuru tarihi: 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023
İlk emekli maaşı için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, belirli maaş aralıklarına göre farklı promosyon tutarlarından faydalanabilir.
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere, 3 yıl süreyle maaşlarını İş Bankası'ndan almayı taahhüt etmeleri şartıyla promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı
➡3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
➡3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
➡7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
➡10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
GARANTİ BBVA
Başvuru tarihi: 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
YAPIKREDİ
Başvuru tarihi: 1 Eylül 2023 – 31 Aralık 2023
Yapı Kredi, SGK emekli müşterilerine özel olarak düzenlediği kampanya ile çeşitli avantajlar ve nakit promosyonlar sunuyor.
Emekli müşteriler, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü vererek 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler. Promosyon tutarı, müşterinin aylık gelirine göre belirlenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilere, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.
Kampanya başlangıç tarihinden itibaren Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilere, 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanma imkanı sağlanır.
Kampanya döneminde ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile toplam 500 TL harcama yapan müşteriler, ek 1000 TL nakit promosyon almaya hak kazanır.
Ayrıca, 20 Ocak 2022 – 31 Aralık 2023 arasında kredi kartı kampanyasından faydalanan müşterilere özel avantajlar sunulmaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası olarak SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli müşterilerimize özel olarak düzenlediğimiz emekli promosyon kampanyasını duyuruyoruz.
Kampanya kapsamında, 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla emekli maaşı alan müşterilerimize peşin promosyon ödemeleri yapılmaktadır.
Promosyon Tutarları:
➡3.500 TL altında emekli aylığı alanlara: 3.000 TL
➡3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara: 3.500 TL
➡7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara: 4.500 TL
➡10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara: 5.000 TL
VAKIFBANK
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
➡3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
➡3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
➡7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
➡10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
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- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
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