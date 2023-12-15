Asgari ücrette geri sayım! Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber'de
Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar…
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? İşte tüm detaylar…
Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Bu 2 ay özellikle herkes için çok önemli. Çalışan, çalışmayan, ev hanımı, işsiz, memur, emekli gibi kimse varsa…
Aralık ayının 20'sinden sonra asgari ücreti öğreniriz. Masadaki bir uzlaşı ile bir rakam ortaya çıkacak.
18-25 Aralık arasında asgari ücret belirlenecek. 25-29 Aralık'ta herkesin beklediği, çalışan emeklilere de verilecek 5 bin TL'lik ikramiye meselesi belli olacak.
31 Aralık'ta hesaplı borçlanma için son tarih olacak. Çünkü bu emeklilik için borçlanmak isteyenler aralık ayının son gününe kadar mutlaka başvurularını yapsınlar.
3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak. Netice itibarıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve zam oranları ortaya çıkacak. 3 Ocak'tan sonra hükümet bir refah payı verme kararı alırsa, hemen bir yasa çıkarak, 17-26 Ocak'ta SSK emeklileri, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur, 15 Ocak'ta da memurlara yetişecek. 1 Şubat tarihinde ise asgari ücret zamlı bir şekilde yatmış olacak.
Asgari ücrete yapılan zam bütün çalışanları ilgilendiriyor. Gelen haberler; özel sektörde bilançolar için yüzde 50 artış üzerinde bir hazırlık yapılıyor.
Son 10 ve 20 yıla baktığımızda artışlar hep enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da yüzde 65 enflasyon bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketinde de yüzde 68'lik bir öngörü çıktı. Orada da 6 aylık enflasyon yüzde 41 çıktı. Burada ortalama yüzde 40 denilebilir.
Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon yüzde 38-40 aralığındaysa; masadaki pazarlık 15 bin 735 TL'den başlayacak.
Benim tahminim yüzde 40 taban olacak, onun üzerine yüzde 50'e kadarlık bir artış gerçekleşecek. Bu işin bir maliyeti var istihdam korunması meselesi var.
Asgari ücret bir geçim ücreti değil, bir gösterge rakamı. Burada diyor ki, bundan daha az verme ama bundan çok ver. Biz de bunu ver anladığımız için ücretler genel seviyesi asgari ücrete yaklaşmış durumda. Buradaki bu anlayışın değişmesi lazım. Bu bir gösterge rakamıdır.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
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