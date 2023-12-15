Asgari ücrette geri sayım! Zam pazarlığında öne çıkan rakamlar A Haber’de

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? İşte tüm detaylar…

Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Bu 2 ay özellikle herkes için çok önemli. Çalışan, çalışmayan, ev hanımı, işsiz, memur, emekli gibi kimse varsa…