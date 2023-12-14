Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Piyasaların gözü bu haberdeydi
Son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda sabit tuttu. ECB, gelecek yıl olası faiz indiriminin de sinyallerini verdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı.
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.
Bloomberg anketine katılan analistlerin beklentisi faiz oranlarının sabit bırakılacağı yönündeydi.
AMB, GELECEK YIL FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK İLK MERKEZ BANKASI OLABİLİR
Yatırımcılar enflasyonun hızla gerilemesiyle Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Mart ayı gibi kısa bir sürede faiz indirimine gidileceğini fiyatlamaya başlamıştı. Eğer piyasalar haklı çıkarsa, AMB büyük merkez bankaları arasında gelecek yıl faiz indirimi yapacak ilk merkez bankası olacak.
Öte yandan bir grup analist, AMB Başkanı Lagarde ve meslektaşlarının faizi çok erken düşürmesi ile enflasyonun aşırı yükselebileceğini ya da çok fazla daralmanın ekonomiyi zora sokabileceğini düşünüyor.
AMB daha önce enflasyonun gelecek yıl ortalama yüzde 3,2 olacağını ve 2025'in ikinci yarısında yüzde 2 hedefine döneceğini öngörmüştü. Bu görünüm, Kasım ayında tüketici fiyatlarındaki artışın 2021 ortasından bu yana en düşük seviye olan yüzde 2,4'e gerilemesinin ardından giderek geçerliliğini yitirmiş görünüyor.
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