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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor: 141.4 milyar dolara yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Merkez Bankası’nın rezervlerinde yeni rekor: 141.4 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 140.1 milyar dolardan 141.4 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

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