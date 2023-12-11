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Türkiye'de istihdamda büyük artış! İşsizlik oranları geriliyor | TÜİK Ekim 2023 işgücü istatistikleri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Türkiye’de istihdamda büyük artış! İşsizlik oranları geriliyor | TÜİK Ekim 2023 işgücü istatistikleri

Son dakika haberine göre TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Bu oran son 11 yılın en düşük işsizlik verisi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2021 - Ekim 2023 (%)


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ekim 2021 - Ekim 2023 (%)


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,8 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,0 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,0 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ekim 2021 - Ekim 2023 (Saat)


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %21,3 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ekim 2021 - Ekim 2023 (%)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM
İşsizlik oranlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." dedi.

İşte Şimşek'in o paylaşımı
Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.

İşsizlik oranları geriliyor İŞSİZLİK ORANLARI GERİLİYOR

İşsizlik rakamları açıklandı İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

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