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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuç sorgulama 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy isim listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuç sorgulama 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy isim listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların başvuruda bulunduğu proje kura aşamasında. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy isim listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirildi. 2 Haziran'da sona eren başvuruların ardından, projedeki 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekimi heyecanı başladı. Ev sahibi olmak isteyenler, kura sonuçlarını beklerken, projede 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle uygun ödeme koşullarından yararlanma imkanına sahip olacaklar. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy isim listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte güncel gelişmeler...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yenişehir-Arnavutköy evlerinin sahipleri, hak sahibi belirleme süreci kapsamında düzenlenecek kura çekilişi ile açıklanacak. Şirket, kura çekiliş tarihini belirleyerek, bu bilgiyi resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak ve başvuru yapan katılımcılara bilgilendirme yapacak.

ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK!

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.

Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.

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